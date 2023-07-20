إعصار أمريكا.. دقيقة ونصف تسببت في دمار كبير وإصابة العشرات

أصبح إعصار أمريكا حديث العالم، اليوم الخميس، بعدما تعرض مصنع تابع لشركة الأدوية العالمية الشهيرة «فايزر»، في ولاية نورث كارولينا، لأضرار كبيرة نتيجة الإعصار، مما أدى إلى دفن عدد من الأجهزة وصناديق الأدوية تحت أنقاض المبنى، في الوقت الذي أشارت فيه خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إلى أن سرعة الإعصار وصلت إلى 135 ميلاً في الساعة، فيما أصيب عشرات العاملين بالمصنع، بإصابات طفيفة، كما تضررت كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية.

إعصار أمريكا وانفجار مصنع أدوية شهير

بدأ إعصار أمريكا صباح اليوم الخميس واستمر لمدة دقيقة ونصف فقط مما تتسبب في وميض داخل مصنع شركة الأدوية وبعدها حدث انفجار كبير في مستودعات تخزين الأدوية، وأصدرت شركة فايزر بياناً قالت فيه إن العاملين بمصنعها تعرضوا لإصابات بالغة، بسبب الإعصار الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

إعصار أمريكا ليس الأول خلال شهر

جاء إعصار أمريكا بعد ساعات قليلة من إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة، عند سواحل السلفادور ونيكارجوا والسلفادور بأمريكا اللاتينية، وحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إعصار قبل 3 أسابيع، أدى إلى اقتلاع عدد من الأشجار في البلاد، وامتد تأثيره إلى 3 أميال، وتضررت شقق سكنية وحدثت أضرار بالغة لنحو 75 منزلاً، وانقطعت الكهرباء عن بعض المناطق.