مصادر: خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى متاحة أون لاين

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ما تردد بشأن وقف خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، وبنيها نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى أون لاين، مؤكدة أنّ ما تردد غير صحيح، والخدمات متاحة عبر بوابة مصر الرقمية، شرط استيفاء الشروط المطلوب توافرها لإتمام طلب نقل البطاقة للمحافظة الراغب فيها المواطن صاحبة البطاقة التموينية، وتتمثل في تغيير محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أون لاين

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّه لا صحة لتوقف الخدمة، وأنّ الأسرة صاحبة البطاقة التموينية الراغبة في نقل محافظة إصدار البطاقة لظروف تغيير الإقامة أو العمل، يمكنها التقدم بعدة طرق، إما بطلب إلى مكتب التموين التابع له البطاقة القديمة، أو من خلال تصفح رابط بوابة مصر الرقمية واتباع خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى أون لاين، والتي تشمل على مجموعة من الخطوات يجب اتباعها كما هي، كما تظهر في الفيديو التالي: