كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات نقل الزوجة من بطاقة الأب للزوج في التموين عبر موقع مصر الرقمية بعد السماح لضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج، ونقلها من بطاقة التموين الخاصة بوالدها.

خطوات نقل الزوجة من بطاقة الأب للزوج في التموين عبر موقع مصر الرقمية

وتتطلب خطوات نقل الزوجة من بطاقة الأب للزوج في التموين عبر موقع مصر الرقمية إنشاء حساب على المنصة الرقمية وتسجيل الرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم المستخدم في شركة المحمول التي يستخدمها المواطن وأيضا اسم الأم ويوفر الموقع العديد من الخدمات خاصة بالمركبات والرخصة والتوكيلات وغيرها ونرصد لكم في السطور التالية خطوات نقل الزوجة من بطاقة الأب للزوج في التموين عبر موقع مصر الرقمية.

خطوات نقل الزوجة

يدخل الزوج على موقع بوابة مصر الرقمية التالي ( من هنا )

1- يفتح الزوج حسابا باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه.

2- يحصل على الرقم السري الخاص بحسابه.

3- ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات من بينها:

- إصدار بطاقة تموين جديدة

- إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين

- إصدار بدل تالف لبطاقة تموين

- تفعيل بطاقة تموين

- فصل اجتماعي

- ضم أفراد أسرتي

- نقل من محافظة إلى أخرى.

4-يقوم اختيار ضم أفراد أسرتي

5- اختيار ضم الزوجة

6- ثم تتم كتابة بيانات الزوجة، رقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية لوالدها أو البطاقة الموجودة عليها ثم يختار إضافة، ثم التالي.

7- تظهر رسالة تم ضم أفراد أسرتك بنجاح.

8 - خلال 15 يومًا يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوج تصله رسالة على الموبايل بضمها إلى بطاقته.

طرق أخرى لنقل الزوجة من بطاقة الأب للزوج في التموين

كما من الممكن أن يقوم المواطن بعمل طريقة أخرى لنقل الزوجة من بطاقة أبيها عبر مكتب التموين التابع له وعليه أن يقوم بتقديم عدد من الأوراق المطلوبة لمكتب التموين وهي: صورة بطاقة تموين الزوج - صورة بطاقته الشخصية - رقم محمول مسجل باسم الزوج - قسيمة الزواج - صورة بطاقة الزوجة - صورة بطاقة التموين التي ستُفصل منها - صورة بطاقة الرقم القومي له، ثم يقوم بتقديم الأوراق إلى المكتب التمويني وتتم الإضافة خلال شهر من تقديمها.