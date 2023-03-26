طريقة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.. خدمة متاحة على بوابة مصر الرقمية

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب للمكتب التمويني التابعة له الأسرة في المحافظة القديمة أو المحافظة الجديدة التي يرغب النقل لها.

إنشاء حساب بوابة مصر الرقمية

وتشترط بوابة مصر الرقمية للتموين قبل الاستفادة من أي خدمة تموينية أو خدمة حكومية عليها أن يقوم المواطن صاحب البطاقة بإنشاء حساب أولا على البوابة.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وتعد خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى من أكثر الخدمات شيوعا من بين أصحاب البطاقات التموينية، ويمكن إتمامها من خلال الخطوات التالية:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.

ويمكن الإطلاع على الخطوات عبر الفيديو التالي والذي بثته بوابة مصر الرقمية للتموين: