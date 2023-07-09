مصدر يوضح سبب رفض نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، إلا أنَّ العديد من أصحاب البطاقات التموينية تفاجأوا أحيانًا برفض قبول طلب نقل البطاقة للمحافظة التي يرغبون فيها.

نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ من الأسباب التي تؤدي إلى رفض نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى، كالتالي:

1- عدم تغيير محل الإقامة إلى المحافظة المراد نقل بطاقة التموين إليها.

2- عدم مطابقة محافظة الإقامة الجديدة إلى العنوان المطلوب نقل بطاقة التموين له.

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ من شروط إتمام طلب نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، هي تغيير محل الإقامة أولًا، ثم تقديم طلب إلى مكتب التموين التابع له البطاقة، بالرغبة في النقل إلى مكتب التموين في المحافظة الجديدة التي تمّ تغيير محل الإقامة عليها.

أوراق مطلوبة لنقل بطاقة التموين لمحافظة أخرى

** صورة بطاقة التموين.

** صورة بطاقة الرقم القومي بالمحافظة الحالية.

** صورة بطاقة الرقم القومي بالمحافظة الجديدة.

** صور بطاقات وشهادات ميلاد الأفراد المدرجين على البطاقة.