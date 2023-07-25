وظائف جديدة في «تعليم الإسماعيلية».. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فرص العمل المتوافرة في وظائف أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية والإدارات التعليمية والمدارس بمختلف المراحل التعليمية والتابعة للمديرية، موضحة شروط ومواعيد التقديم على الوظائف.

الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف

واوضح إعلان بوابة الوظائف الحكومية، شروط كل وظيفة على حدة والمستندات المطلوبة للتقدم، كما يلي.

صورة شخصية حديثة. صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمد من الملفات. صورة طبق الأصل من شهادة الصلاحية لمزاولة وظائف الإدارة التعليمية. صورة من بطاقة الرقم القومي. صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة من جهة عمل المتقدم. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبيا بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على 10 أيام، أو تمت مجازاته بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تجاوز مجموعها 15 يوما أو أي جزاء أشد أو محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية صورة طبق الأصل من تقارير الكفاية لأخر عامين سابقين إقرار بقبول العمل بالمكان الذى تحدده اللجنة المختصة إرفاق ملف يحتوي على إنجازات ومقترحات العمل وشهادة اللغة الأجنبية وشهادة إجادة علوم الحاسب الألي واشتراكه بالمؤتمرات والندوات وورش العمل (إن وجد) شهادة تحليل السموم بحد أقصى أسبوع من تاريخ التقديم ( من التأمين الصحي ).

التقديم للوظائف

- تقدم الطلبات باليد لإدارة تنسيق الخدمات التربوية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

مواعيد التقدم

من اليوم 25 يوليو وحتى 24 أغسطس المقبل.