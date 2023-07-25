ختام المؤتمر الدولي للبحوث والابتكارات في البكالوريوس لطلبة الفنية العسكرية

نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي للأنشطة العلمية المختلفة، والذي شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة «جائزة الفريق إبراهيم سليم»، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الثالثة للأقمار الصناعية، ومسابقتي «الذكاء الاصطناعي» و«الأمن السيبراني» اللتان يتمّ تنفيذهما للمرة الأولى، كذلك الإعلان عن نتيجة المؤتمر الدولي السابع للبحوث وابتكارات الطلبة بمرحلة البكالوريوس ، وذلك بالتزامن مع حصول الكلية الفنية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع البرامج الأكاديمية.

وألقى اللواء أ.د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة ترحيبية للحضور، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كلالأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وخلق المناخ المناسب لإطلاق إبداعات الطلبة بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة بمختلف المجالات، موجهًا الشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة بالمسابقات العلمية التي نظمتها الكلية.

وعقب إعلان النتائج، تمّ تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات، كذلك تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية المنفذين لمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية مرموقة.

كما تمّ افتتاح المعرض العلمي السنوي والذي عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي تمّ إنجازها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر الفاعليات اللواء أ.ح خالد قناوي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، ولفيف من الشخصيات العامة، وقدامى أعضاء هيئة التدريس وخريجي الكلية الفنية العسكرية، وعدد من رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية، وعدد من مسؤولي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية، وعدد من الملحقين العسكريين والوفود الأجنبية.