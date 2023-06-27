«حماة سماء جمهوريتنا الجديدة».. فيلم تسجيلي عن قوات الدفاع الجوي

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى، فيلمًا تسجيليًا عن قوات الدفاع الجوي، وذلك تحت عنوان «حماة سماء جمهوريتنا الجديدة».

هيبة سماء مصر وأمنها

وجاء في الفيلم: «هيبة سماء مصر وأمنها هي مهمتهم فلا يستطيع كائن من كان ان يعكر صفو سمائنا، فمهما بلغت التحديات درع مصر وحصنها دوما قادر على الصد في أصعب الأوقات، إنهم رجال الدفاع الجوي حماة سماء جمهوريتنا الجديدة».

وحسب الفيلم التسجيلي، تعد القوات المسلحة المصرية منذ نشأتها أهم الجيوش العربية وهو ما جعلها تشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي خلال القرن الماضي والحالي، حروب كثيرة خاضعتها مصر أنهكت قدرتها وصولا للعدوان الغدار عام 1967، والذي استهدف القواعد الجوية ودمر الألة المصرية العسكرية، وتعرضت المدن الرئيسية والمصانع والأهداف الحيوية للتدمير.

من رحم المعاناة تولد البطولة

ومن رحم المعاناة تولد البطولة، سطر رجال الدفاع الجوي ملحمة بناء حائط الصواريخ ليكون لبنة أساسية لتحقيق نصر أكتوبر عام 1973، ويمر الوقت وتمضي السنوات ويشهد العالم قفزة في تكنولوجيا التسليح مع تعاظم المتغيرات الدولية والتهديدات على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وبحلول عام 2014 وبرؤية ثاقبة تتطلع إلى المستقبل والتطوير وبدراسة واعية للتاريخ، اعتمدت القيادة السياسية رؤية استراتيجية مدروسة لتطوير غير مسبوق وتحديث شامل في كل المجالات لوضع القدرات الحقيقة لمواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية.