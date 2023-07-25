خطوات التظلم على نتيجة كلية حقوق الإسكندرية.. الرابط والمواعيد 

انطلقت اليوم، التظلمات على نتيجة كلية حقوق الإسكندرية، التي جرى فتحها من قبل إدارة الكلية، تسهيلًا على الطلاب بعدما رسب عدد كبير منهم في بعض المواد، وطالبوا بفتح التظلمات ومراجعة الأوراق، وهو القرار الذي اتخذته الكلية لإيمانها بمبادىء الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التاليةـ خطوات التظلم على نتيجة كلية حقوق الإسكندرية عبر الرابط والمواعيد وكيفية تقديم التظلم، بحسب بيان كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

رابط تظلمات كلية حقوق الإسكندرية

يستطيع طلاب كلية حقوق الإسكندرية، تقديم التظلمات على الموقع الإلكتروني للكلية دون الحضور إليها من هنا.

خطوات تظلمات كلية حقوق الإسكندرية

- الدخول إلى الموقع الالكتروني

- اختيار الليسانس

- اختيار التظلم الالكتروني

- كتابة الرقم السري ورقم الجلوس

- اختيار المادة الممتحنة التي يرغب التظلم عليها.

وأكدت كلية حقوق الإسكندرية، أنه يُسمح للطلاب بتقديم التظلمات في أي عدد من المواد بدون أي مصروفات للتظلم، من خلال الموقع الإلكتروني للكلية دون الحضور.

مواعيد تظلمات كلية حقوق الإسكندرية

وفتحت تظلمات كلية حقوق الإسكندرية من اليوم ولمدة أسبوع على الموقع الرسمي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وسيجري دراسة التظلمات وإحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد.