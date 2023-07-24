أحمد فهمي: مهرجان العلمين جذب انتباه العالم لما يحدث في مصر

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بالأجواء الاحتفالية في مهرجان العلمين الجديدة، وقال إنه سافر إلى العديد من الأماكن حول العالم، ولم يشاهد مثل جمال البحر الموجود في العلمين الجديدة، بالإضافة إلى فكرة أن تكون هناك مدينة تعمل طوال العام، وبها خدمات وجامعة ومدارس، وهذا شيء يبعث بالسعادة بأن مثل هذه المدينة في مصر.

مهرجان العلمين يسلط الضوء على ما يحدث في مصر

وأضاف «فهمي»، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة، مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، مساء اليوم الاثنين، أن مهرجان العلمين يسلط الضوء ويجذب انتباه العالم لما يحدث في مصر، من حفلات ومباريات كرة القدم الشاطئية، لافتاً أن مهرجان العلمين ناجح، «بنقول للعالم على التطور اللي بيحصل في مصر، ونهضة قوية جدا».

فرقة «واما» أصدرت 5 ألبومات

كما تحدث فهمي عن فرقة واما، قال إن الفرقة منذ تكوينها في 2003 أصدرت 5 ألبومات، وليس 20 أو 10 ألبومات، ومن ثم كانوا بين كل ألبوم والثاني يأخذون وقتاً، نظراً لأنهم يفعلون كل شيء بداية من الموسيقى، كما أن كل عنصر في الفرقة كانت له مسؤوليات أخرى، مثل نادر حمدي، الذي كان يوزع أغاني عمرو دياب وشيرين وأنغام.