ناقد فني: مهرجان «العلمين الجديدة» استقبل أكثر من مليون زائر خلال أسبوعين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن مهرجان العلمين هو الأكبر من نوعه على شاطئ البحر المتوسط، موضحا أن «أي مهرجان لا تزيد مدته على أسبوعين، بينما مهرجان العلمين يمتد طول أشهر الصيف».

وأشار سعد الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» إلى أن «مهرجان العلمين يشهد أحداثا وفعاليات جديدة كل يوم، سواء كان حفلا أو مباراة رياضية أو عروض طائرات الـRC، وغيرها من الفنون».

عدد الزوار العلمين منذ انطلاق المهرجان

وأضاف «وصل أكثر من مليون زائر إلى مدينة العلمين الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا الرقم ليس من السهل تحقيقه»، موضحا أن «استمرار المهرجان طوال أشهر الصيف يجعله حدثا مهما، وهو غير مسبوق في مدن البحر المتوسط».

منافسة مع دول جنوب أوروبا

وقال إن «مصر لم يكن لديها سياحة مهرجانات بهذا الشكل من قبل، لأن المهرجانات لدينا محددة بمدة قصيرة، ويعطي هذا المهرجان الفرصة لتنافس مصر في سياحة المهرجانات، إذ دخلت منافسة عالمية مع جنوب أوروبا».