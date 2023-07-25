الكشف على 1128 سيدة في قافلة لتنظيم الأسرة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى تنظيم قافلة سكانية لتنظيم الأسرة بالدقهلية داخل مركز شربين، وأنّ إجمالي المنتفعات بالقافلة السكانية التي جاءت ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، بلغ نحو 1128 سيدة فيما وصل عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة إلى 1092 مستفيدة.

إطلاق قافلة سكانية بالدقهلية

وأكد في بيان له، أنّ القافلة جاءت في إطار جهود وزراة الصحة، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق النائية المحرومة من الخدمة والقرى الفقيرة التابعة، لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي حياة كريمة.

استفادة سيدات شربين من القافلة

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، أن القافلة الخدمية التي جرى تنظيمها في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، استمرت على مدار 3 أيام، وشاركت فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات«تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل - كشف الأطفال»، لافتة إلى أنه تم توقيع الكشف على 740 طفلاً

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن القافلة قدمت خدماتها تحت إشراف فريق الوزراة، وفي مقدمته الدكتورة أمل الحلفاوي ومحمد ضيف، وتعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.