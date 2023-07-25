نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 للشعبتين.. وأخبار سارة للطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية، بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات أوراق الإجابات بامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنّ النسب مبشرة ومطمئنة والدرجات عالية، ومن المقرر اعتماد النتيجة الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 في عدد من المواد الدراسية، كما يلي.

- نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 .. في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023.. في مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023.. في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- في امتحانات الثانوية العامة 2023 ..في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 أدبي

- نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023.. في مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023.. في مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.