«التعليم»: تحديد أوائل الثانوية العامة 2023 خلال أيام.. والقائمة تضم 40 طالبا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم اختيار قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023، للشعبتين العلمية «علوم ورياضة» والأدبية وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين، نهاية الأسبوع الجاري، حيث يتم الترتيب وفق الأعلى في مجموع الدرجات.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، من 35 حتى 40 طالبا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب، من المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أنّه سيتم اختيارهم وفق ضوابط كل عام ولا تغيير فيها.

ضوابط ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023

وأشار المصدر، إلى أنّ المدارس الحكومية في مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، كما أنّ القائمة تضم طلبة من مدارس خاصة، موضحا ضوابط وآليات اختيار الأوائل بالثانوية العامة 2023، كما يلي.

- بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة يتم حصر أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2023.

- تشكيل لجنة عليا لفحص أوراق الطلاب الحاصلين على أعلى درجات ومراجعتها جيدا من خلال مستشار كل مادة، والتأكد من أنّ الطالب حضر جميع الامتحانات في المواد من داخل اللجان الامتحانية.

- كما يشترط ألا يكون سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يكون حاصلا على أعلى الدرجات في جميع المواد.

- كما يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- إعداد تقرير بقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

- ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023 وفقا لأسمائهم والدرجة الأعلى.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تقدم موقع «الوطن» خدمة لطلاب الثانوية العامة حيث تم إتاحة لينك نتيجة الثانوية العامه ٢٠٢٣ والذي خصصه موقع الوطن للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية.

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

- اختار الشعبة «الأدبية أو العلمية».

- تسجيل رقم الجلوس.

- تحديد المحافظة التابع لها.

- الضغط على التسجيل لتصلك نتيجة الثانوية العامة بمجرد ظهورها.