تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب.. يخضع للعلاج على نفقة الدولة

كشفت الفنانة نهلة ياسين زوجة الشاعر شوقي حجاب تطورات حالته الصحية، موضحة أنه يخضع للعلاج بمستشفى زايد التخصصي، إثر الأزمة الصحية التي يمر بها مؤخرا.

وأضافت نهلة ياسين في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى نقل الشاعر شوقي حجاب إلى المستشفى لتقلي العلاج من مضاعفات السرطان، وتوجهت بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الذي اتخذ قرارا بنقل زوجها إلى المستشفى لاستكمال العلاج تحت رعاية الدولة، كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على رعايتها الشاعر شوقي حجاب والاطمئنان على صحته.

معلومات عن شوقي حجاب

شوقى حجاب شاعر ومخرج، مولود في محافظة الدقهلية في عام 1946، قدم معظم أعماله للأطفال في التليفزيون المصرى.

ابتكر شخصية «بقلظ» مع المذيعة الراحلة سلوى حجازي ثم الإعلامية نجوى إبراهيم، وكذلك شخصية «كوكي كاك» في التليفزيون، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل «سكر وبنجر»، وأغاني فيلم «العاشقة» وغيرهما.

أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن مجلد «مسدسات شوقي حجاب» في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما «هيلا حب وغرام» و«ناس من زمن تاني»، وصدرا عن الهيئة العامة للكتاب في 2019.

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة في 2021، وكُرم في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال.