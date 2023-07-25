«جنايات قنا» تقضي بالإعدام شنقا لعامل قتل طالبا بسبب خلافات بينهما

قضت محكمة جنايات قنا بالإعدام شنقا لعامل زراعي، قتل طالبا بسبب خلاقات معه بقرية طوخ بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

جاء الحكم في محكمة قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأميرالطاهر، وياسر عرفة، وأمانة سر محمد عبدالعزيز.

العثور على جثة طالب

ترجع أحداث الواقعة إلى يوليو 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على جثة طالب في منطقة بقرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

خلافات وراء ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات أنّ الجثة لشخص يدعى «كامل.ح.ط» 19 سنة، ومقيم بمنطقة الشيخ علي بقرية طوخ بمركز نقادة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أقاربه عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية، وبينهما صلة قرابة، وسبب الجريمة خلافات بينهما.

وتمكنت قوة من مباحث نقادة من ضبط المتهم وبحوزته هاتف المجني عليه، وحققت جهة التحقيق في الواقعة، وجرى إحالة المتهم إلى الجنايات بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.