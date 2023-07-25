انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. اعرف وصل كام؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في مصر، بالمقارنة بأسعارها في التعاملات الصباحية، ومن ضمنها سعر جرام الذهب عيار 21، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حسب آخر تحديث للأسعار أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 حالياً ووصل إلى 2155 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، بعدما سجل الجرام صباحاً 2165 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 حالياً ووصل إلى 2463 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، بعدما سجل الجرام صباحاً 2474 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1847 جنيهًا للشراء، بعدما سجل الجرام صباحاً 1856 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 حالياً 2258 جنيهًا للشراء، بعدما سجل الجرام صباحاً 2268 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب حالياً 17240 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، بعدما كان سجل صباحاً 17320 جنيهًا للشراء.