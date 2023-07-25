استقرار أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء.. تعرف على التفاصيل

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، هدوءا بعد أن تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين، بنحو 5 جنيهات، إذ شهدت السبائك الفترة الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين على شرائها.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته شركة «BTC»، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

- تسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 اليوم 252961 جنيهات.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 اليوم الثلاثاء 126481 جنيهات.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما من عيار 24 نحو 50613 جنيها.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 اليوم 78702 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12674 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 13665 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 25347 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 سجل 26430 جنيها.