أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 2165 جنيها  

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، هدوءا ملحوظا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بعد أن تراجعت الأسعار أمس في منتصف التعاملات، بنحو 5 جنيهات، بحسب بيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2165 جنيها للشراء.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2474 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية 1856 جنيها بالنسبة للشراء.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1443 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء، يسجل 17320 جنيها.