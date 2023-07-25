أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 2165 جنيها
كتب:
مريم حنفي
06:59 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
أسعار الذهب
تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، هدوءا ملحوظا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بعد أن تراجعت الأسعار أمس في منتصف التعاملات، بنحو 5 جنيهات، بحسب بيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، التي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2165 جنيها للشراء.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2474 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية 1856 جنيها بالنسبة للشراء.
أسعار الذهب اليوم في المحلات
- بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1443 جنيها.
- وعن سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء، يسجل 17320 جنيها.