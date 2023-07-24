استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال نهاية تعاملات اليوم، استقرارا، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في منتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في نهاية التعاملات

وأوضحت الشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ 2165 جنيها للشراء، وعيار 24 يسجل داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة مبلغ 2474 جنيها للشراء.

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم 1856 جنيها بالنسبة للشراء، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 2268 جنيها.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، مبلغ 1443 جنيها، أما جرام الذهب عيار 12 يسجل 1237 جنيها.

سعر جنيه الذهب

فيما استقر سعر جنيه الذهب والأونصة مع نهاية التعاملات، بعد أن هبطت الأسعار في منتصف التعاملات ليسجل الجنيه الآن 17320 جنيها، أما الأونصة يبلغ سعرها 76950 جنيها.