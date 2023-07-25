موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. سجل لتصلك النتيجة قبل أي حد

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن كنترولات الثانوية العامة، تنتهي اليوم من تصحيح جميع أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المقالية والموضوعية، وتبدأ مراجعة نتائج الطلاب وتسكين درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، أنّه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أول الأسبوع المقبل بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد عودته من تنزانيا للمشاركة في «قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023»، مشيرا إلى أنّه سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أنّ وزير التربية والتعليم سيعلن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي سيعقد بمقر وزارة التعليم في العاصمة الإدارية أول الأسبوع المقبل؛ لإعلان نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح والأوائل للشعبتين العلمية والأدبية.

سجل للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

وفي إطار الخدمات التي نقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن» بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل الأعوام السابقة؛ لتكون من أول المواقع التي تنشر نتيجه الثانويه العامة 2023 وفي أسرع وقت.

سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا عبر بوابة «الوطن» ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني، يظهر للطالب جميع الدرجات في المواد الدراسية والتي أدي فيها الطالب الامتحان.