بعد إصابة 80 شخصا بضربة شمس قوية.. غلق أشهر موقع سياحي في إيطاليا

خلال الأيام الجارية بسبب الموجة الحارة التي ضربت إيطاليا، أعلنت إدارة الكولوسيوم الشهير في روما عن إغلاق المكان السياحي ووقف وفود السياح إليه، بعد تعرض ما يقرب من 80 سائحا لضربات شمس قوية نقلوا على إثرها إلى المستشفى، بحسب صحيفة «الماسيجارو» الإيطالية.

غلق أشهر مكان سياحي في إيطاليا

قالت مؤرخة الفن الإيطالية والمرشدة السياحية روبرتا برنابي إن السير بين الحجارة الحارقة في المنتدى الروماني وتل بالاتين يشكل خطرا صحيا جسيما على السياح والمرشدين السياحيين وأولئك الذين يعملون هناك يوميا، حيث نقل 3 سياح إلى أحد المستشفيات بمدينة روما بسبب درجات الحرارة القياسية، في حين أصيب ايضا سائح أمريكي كان يبلغ من العمر 70 عامًا قرب سان جريجوريو.

80 حالة إصابة في إيطاليا

وأضاف ماركو ميلاني، رئيس الشرطة في روما، لوسائل الإعلام المحلية، إن عدد حالات الإصابة والإغماء تزداد بشكل يومي مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي تجاوزت في بعض المدن الإيطالية الـ 45 درجة مئوية وسط موجة حارة تستمر لعدة أيام.

وصرح فريق العمل داخل إدارة الكولوسيوم، أن الأحجار المرصوفة بالحصى في الكولوسيوم يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 55 درجة مئوية، حيث لم يستطيع البعض تحمل تلك درجات الحرارة القياسية.