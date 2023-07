ظاهرة مناخية نادرة.. أمطار وحبات برد تصيب 110 أشخاص في إيطاليا (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 110 أشخاص بعد هطول أمطار مصحوبة بقطع من البرد بحجم كرة التنس على منطقة بشمال إيطاليا في ظاهرة مناخية نادرة تضرب البلاد، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

من جهته، أوضح لوكا زايا، رئيس إقليم فينيتو، الواقع في شمال شرقي إيطاليا، أن قطر كل قطعة من قطع البرد وصل إلى 10 سنتيمتر، مشيرا إلى أنه بعد تأثير موجة الطقس السيء على المناطق الجبلية، باتت تضرب السهول الآن، مما تسبب في إصابة بعض المواطنين، مضيفا أن معظم الإصابات نجمت عن الزجاج المكسور وانزلاق الناس على قطع البرد.

