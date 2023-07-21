ظاهرة مناخية نادرة.. أمطار وحبات برد تصيب 110 أشخاص في إيطاليا (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 110 أشخاص بعد هطول أمطار مصحوبة بقطع من البرد بحجم كرة التنس على منطقة بشمال إيطاليا في ظاهرة مناخية نادرة تضرب البلاد، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

رئيس إقليم فينيتو: موجة الطقس السيء تؤثر على المناطق الجبلية

من جهته، أوضح لوكا زايا، رئيس إقليم فينيتو، الواقع في شمال شرقي إيطاليا، أن قطر كل قطعة من قطع البرد وصل إلى 10 سنتيمتر، مشيرا إلى أنه بعد تأثير موجة الطقس السيء على المناطق الجبلية، باتت تضرب السهول الآن، مما تسبب في إصابة بعض المواطنين، مضيفا أن معظم الإصابات نجمت عن الزجاج المكسور وانزلاق الناس على قطع البرد.

The size of the hailstones in Treviso province, Italy during a storm on July 19, 2023



[ Elena Canaia / Meteo Veneto]pic.twitter.com/gbGABlTNcD — Massimo (@Rainmaker1973) July 20, 2023

بدورها قالت الحماية المدنية الإقليمية الإيطالية في فينيتو إن خدمات الطوارئ استجابت لأكثر من 500 مكالمة للمساعدة بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات، فضلا عن الإصابات الشخصية، حيث عمد العمال إلى إزالة الزجاج من النوافذ المكسورة وقطع الأشجار والنباتات الأخرى التي تضررت بشدة في العاصفة، بحسب شبكة «سكاي 24» الإيطالية.

ميركالي: الأرض تعاني من حمى شديدة

ونقلت القناة الإيطالية عن لوكا ميركالي، رئيس جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية، قوله: «تعاني الأرض من حمى شديدة، وإيطاليا تشعر بها بشكل مباشر».

وأضاف ميركالي: «عانت أجزاء من منطقة إميليا رومانيا شمال إيطاليا من فيضانات مميتة تحدث مرة كل قرن من الزمان، حيث فاض أكثر من 20 نهرا في المنطقة مما أدى إلى موجة كبيرة من الانهيارات الأرضية خلال شهر مايو الماضي».

أوروبا تشهد درجات حرارة قياسية خلال فصل الصيف

وتشهد دول أوروبا تحولات جذرية في الطقس خلال العام الجاري، حيث تعرضت إيطاليا وإسبانيا واليونان لموجة حرارة شديدة مؤخرا، لتسجل مدينة روما، يوم الثلاثاء الماضي، درجة حرارة قياسية جديدة بلغت 41 درجة مئوية.