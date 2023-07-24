بسام راضي: عرض مشروعات مقترح إقامتها بين مصر وروما على رئيسة وزراء إيطاليا

قال بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، إنَّ رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني أكّدت بالغ تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته المتزنة والواعية في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا والشرق المتوسط، وتطلعها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وذلك خلال استقبالها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، على هامش مؤتمر التنمية والهجرة في العاصمة الإيطالية روما.

فرص واعدة للتعاون المشترك بين مصر وروما

وأضاف سفير مصر لدى إيطاليا، أنَّ مدبولي نقل خالص تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس وزراء إيطاليا، مؤكّداً أنَّ كل المجالات بها الكثير من الفرص الواعدة للتعاون المشترك المثمر بين البلدين.

مشروعات مقترح إقامتها بين مصر وإيطاليا

وتوافق الجانبان، خلال اللقاء، على موافاة بسام راضي، سفير مصر في روما، ميلوني، بكل تفاصيل المشروعات المقترح إقامتها بين مصر وإيطاليا في الفترة المقبلة خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية، حتى يتسنى دراستها بدقة على أعلى مستوى والتنسيق بشأن المشروعات التي يمكن البدء بها، وتحديد مراحل التنفيذ.