بدء فعاليات النشاط الصيفي بمتحف كفر الشيخ.. ورش فنية للأطفال

انطلقت فعاليات النشاط الصيفي للقسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، حيث تم عقد ورش لتعليم مبادئ الرسم للأطفال، خلال الإجازة الصيفية.

بدء فعاليات الورش الفنية للأطفال

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، إنّه تم بدء فعاليات الورش الفنية لتعليم الرسم وتنمية مواهب الأطفال الفنية، خلال الإجازة الصيفية، في إطار الأنشطة الصيفية للمتحف، من سن 6 أعوام إلى 12 عامًا.

وأكد «عثمان»، أنّ فعاليات الورش تبدأ بمحاضرة بسيطة للأطفال عن أساسيات ومبادئ الرسم، ثم يقوم الأطفال بالتنفيذ العملي لنسخ وتلوين بعض النماذج باستخدام الألوان الخشبية، وذلك بمشاركة المسئولين عن القسم التعليمي بالمتحف.

استغلال طاقة وأفكار الشباب في الإبداع

وأشار «عثمان»، إلى أنّ هذه الورش الفنية تُقام بشكل مجاني، ولا تتضمن زيارة قاعات العرض المتحفي، ولكنها تُساهم في تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال، وإثراء معلوماتهم التاريخية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في الإبداع خلال الإجازة الصيفية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

واُفتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.