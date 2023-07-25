برنامج «المرأة تقود» للأكاديمية الوطنية للتدريب.. يصل لـ225 ساعة في 75 يوما

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج «المرأة تقود» من أجل تدريب المصريات في الخارج، وهو يعد أول المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضًا وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، ويأتي هذا التدريب كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف المرأة المصرية، بما يضمن لها فرصة في سوق العمل.

برنامج المرأة تقود

ويعتبر برنامج «المرأة تقود» أولى خطوات الأكاديمية الوطنية للتدريب في سلسلة من المنح التي من المقرر أن يتمّ توجيها للمرأة المصرية في مختلف الفئات، ويعد هذا البرنامج فرصة للسيدات في خارج مصر، لتطوير الذات وإثقال المهارات حتى يصبحن متأهلات للعمل في السوق، وتصل مدة التدريب إلى 75 يومًا يتمّ خلالها إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات.

ويتضمن برنامج تدريب المصريات في الخارج عددًا من المواضيع والمحاور المختلفة، تتلخص في الآتي:

- محور المهارات الشخصية: 36 ساعة.

- محور المهارات القيادية: 45 ساعة.

- محور الإعلام والعلاقات العامة: 12 ساعة.

- محور التاريخ والهوية المصرية والثقافية: 24 ساعة.

حقوق المرأة في الدستور المصري

- صناعة العلامة التجارية: محور التسويق لإمكانيات وفرص الدولة المصرية: 15 ساعة.

- محور تنظيم وإدارة الفعاليات/ اللقاءات /الأحداث: 6 ساعات.

- محور العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 21 ساعة.

- محور حقوق المرأة في المواثيق الدولية والدستور المصري: 3 ساعات.

- محور التوعية العامة والأمن القومي: 30 ساعة.

- محور الاقتصاد والتنمية المستدامة: 18 ساعة.

- محور تكنولوجيا المعلومات: 15 ساعة.

بالتالي يكون إجمالي ساعات التدريب يصل إلى 225 ساعة.