مراسلة «DMC»: مشاركة 100 لاعب في بطولة البادل بمهرجان العلمين

قالت هدير جميل، مراسلة قناة «DMC» إنه من المقرر إقامة بطولة البادل الدولية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لمدة 4 أيام، إذ يشارك أكثر من 100 لاعب، منهم 30 مصنفين بكونهم أفضل لاعبي رياضة بادل التنس على مستوى العالم.

مشاركة كبيرة من لاعبين حول العالم

وأضافت «جميل»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة ببرنامج «الأخبار»، تقديم إيمان عبدالباقي عبر فضائية «DMC» «نستمتع بجو مدينة العلمين الجديدة الساحر وأجواء الفعاليات المميزة لمهرجان العالم علمين الذي يعد أكبر مهرجان ترفيهي بالساحل الشمالي وأيضا ساحل البحر المتوسط»، متابعة أن هناك اهتمام كبير بالتجهيزات الخاصة ببطولة البادل الدولية.

لعبة البدل لاقت رواجا موسعا في مصر

وتابعت: «لعبة البدل لاقت رواجا موسعا في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهي لعبة حديثة نسبيا بدأت في أسبانيا عام 1994، ودخلت مصر عام 2014، ومن المنتظر قدوم أعدادا كبيرة من الوافدين والزوار من كل دول العالم لمدينة العلمين لحضور ومشاهدة فعاليات بطولة البدل»، مشيرة إلى أن بطولة بدل التنس الأولى كانت منظمة في العاصمة الإدراية الجديدة.