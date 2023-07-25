«في حب مصر» يوم ترفيهي للأطفال الأيتام والشباب بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي الذي نظمته فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق مدينة أسيوط، بعنوان يوم في حب مصر، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وبمشاركة أطفال من دور الأيتام على مستوى المحافظة وشباب وفتيات من مراكز شباب مصر وبرلمان شباب المحافظة وإدارات الشباب على مستوى المراكز، وذلك في إطار الاحتفال بثورتي 23 يوليو و30 يونيو.

الألعاب التفاعلية للأطفال

وبدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط والأطفال المشاركين للأنشطة والألعاب التفاعلية للأطفال التي نظمتها شركة المياه بفرع المكتبة، لحثهم على ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعي لدى الأطفال والمراهقين والشباب، من خلال تصميم وتنفيذ ألعاب وأنشطة تساعد على إدارك أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها بطرق عملية.

كما تفقد المحافظ الفعالية الفنية والثقافية التي تم نظمتها المكتبة للأطفال الأيتام من مسرح عرائس وورش للرسم والتلوين وقراءة الكتب وغيرها من الفقرات، وحرص على التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما وزع حقائب وزجاجات مياه خاصة بمبادرة ترشيد استهلاك المياه وردد مع الأطفال النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

تقديم سبل الدعم الممكنة

وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة للأطفال، وخاصة الأيتام، موجها مسئولي دور الأيتام بتنظيم رحلات دورية إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم.

عرض فيلم تسجيلي

كما شهد المحافظ لقاء مع الشباب، تم خلاله عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة تطوير الريف المصري والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال 8 سنوات، واستمع إلى فقرة شعرية لإحدى الفتيات، وتحاور مع الشباب، مؤكدًا لهم حرصه على لقائهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.