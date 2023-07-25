«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية في أسيوط والإسكندرية اليوم

تؤدي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، دور بارز في تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا، والمحافظات الحدودية، من خلال إنشاء مشاريع متنوعة في قطاعات مختلفة، كالقطاع التعليمي، والخدمي، وغيره من القطاعات الخدمية المختلفة، ما يساهم في تيسير حياة المواطن المصري الأكثر احتياجا في تلك القرى.

قوافل طبية في الإسكندرية وأسيوط

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير ودعم القطاع الصحي، تطلق المؤسسة عددا من القوافل الطبية في المحافظات والقرى المختلفة، لتقديم خدمة الكشف والعلاج للأهالي الأكثر احتياجا بالمجان، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطن المصري الأكثر احتياجا ومحدود الدخل.

وتطلق المبادرة الرئاسية، اليوم، قافلتين طبيتين في محافظتي الإسكندرية وأسيوط، ومن المقرر أن تستمر القوافل في تقديم خدمتها للأهالي بداية من اليوم وحتى الغد، وفي الإسكندرية، تتواجد قافلة «حياة كريمة» في وحدة صحة عبدالباسط بنطاق برج العرب، وجاءت تضم عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وهي «الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، وخدمات تنظيم الأسرة».

أما في محافظة أسويط، فتواجدت القافلة الطبية في قرية البربا التابعة لمركز صدفا، وتضم القافلة تخصصات طبية متنوعة، ومنها «الباطنة، النساء والولادة، الأطفال، التحاليل، الأشعة، العظام»، كما تضم كل قافلة من القافلتين اليوم، صيدلية يتوافر بها العلاج بأنواعه، يُصرف بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا.