محافظ أسيوط: تنفيذ 153 مشروع صرف صحي بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري تنفيذ أعمال محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بطاقة 600م3/يوم، التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري، بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ 153 مشروع صرف صحي

وأوضح أنه يجري تنفيذ 153 مشروع صرف صحي، منها 144 محطة رفع، و9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع، استثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي مرضية، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

المحطة الثلاثية تكلفتها 9 ملايين جنيه

وأضاف محافظ أسيوط أن إجمالي تكلفة المحطة الثلاثية 9 ملايين جنيه، ضمن مشروع صرف صحي قرية الكوم الأحمر، الذي يشمل شبكات وخط طرد ووصلات منزلية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه، وتتمثل الأعمال في تركيب الغواطس بالبيارة وتوريد وتركيب بيارة، وتوريد وتركيب الونش، وتركيب منظومة الكلور، وتغيير خط الغواطس، ووجه بسرعة نهو الأعمال وتشغيل المحطة.