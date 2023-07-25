محافظ الإسكندرية: تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

تنفيذ 24 قرارا لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وقال محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، إنّ المرحلة الثالثة من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 21 مستمرة بشكل يومي، لافتا إلى تنفيذ 24 قرارا لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال الأيام الماضية، وإزالة الأكشاك المخالفة من الأراضي التابعة لهيئة الطرق والكباري بنطاق حي العامرية وهيئة السكة الحديد بنطاق حي وسط.

حملات أحياء الإسكندرية

أما فيما يتعلق بالتصدي للبناء المخالف في المهد؛ فقد شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف؛ وإزالة أعمال بناء مخالف بأحد الأراضي في عزبة كرملة، وإزالة أسوار بطول 50 مترا بعزبة البرنس، فضلا عن إزالة أسوار بطول 20 مترا بعزبة حوض 12 بالإضافة إلى فك شدة خشبية وإزالة حوائط والتحفظ على كمية من الأخشاب بأحد العقارات بشارع اسكوت العمومي.

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول بإيقاف أعمال بناء في الدور الأول علوي بأحد عقارات عزبة الـ500، والتحفظ على ونش، كما تم رصد صب أعمدة بالدور الثاني العلوى بالعقار الكائن أمام مسجد زقزوق محسن 2، والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وتمكن حي وسط برئاسة عزة سعد من إزالة سور من الطوب الأحمر بشارع الإسكندراني، وإزالة أعمال مخالفة داخل محل بشارع بوالينو منطقة محرم بك؛ فضلا عن إزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس 8، تتمثل في سور من الطوب الأبيض على مساحة 250 مترا، والتحفظ على خلاطة، ورصد أعمال بناء مخالف بشارع البرنس إبراهيم بمنطقة الحضرة القبلية وإزالة المخالفة بالكامل.

حملات غرب الإسكندرية

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف بقرية العلا الشرقية والغربية بالنهضة، والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته، إذ تم إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بأرض الجمارك والتحفظ على كمية من الأسمنت وحديد التسليح.

بينما أوقف حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال بناء دون ترخيص بالدور الحادي والعشرون بالعقار الكائن 27 وكالة الليمون، وإزالة جميع المخالفات بالكامل.