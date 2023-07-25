محافظ مطروح: 448.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، ختام مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022/2023، وتنفيذ استثمارات بلغت 448.5 مليون جنيه على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية والقطاعات، وتحقيق أعلى إنجاز في المشروعات المنفذة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المتعثرة لاستكمال الخطط الموضوعة بجميع القطاعات في مختلف قرى ومراكز المحافظة لتحقيق المنفعة العامة ورضا المواطنين.

الخطة الإستثمارية الجديدة في مطروح

وتابع محافظ مطروح موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/ 2024 الجارى تنفيذها، بإجمالي استثمارات 441.8 مليون جنيه، لاستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات، وتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

تنفيذ المشروعات التنموية في مطروح

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية بقرى ومراكز المحافظة، طبقا للجداول الزمنية الموضوعة، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق خاصة بعملية التنفيذ، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة كريمة تكون أفضل للمواطنين.