إبداع محمد سلماوي على طاولة نادي أدب المعادي بمناسبة عيد ميلاده الـ78

ينظم نادي أدب المعادي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة حول أعمال الكاتب محمد سلماوي الإبداعية، وأدواره الثقافية والوطنية، بمناسبة العيد الـ78 لميلاده، وذلك في السابعة مساء السبت المقبل، 29 يوليو، بالمكتبة الثقافية بالمعادي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

يتحدث في الندوة الشاعر والكاتب المسرحي، أشرف أبو جليل، ويديرها الشاعر ضياء الكيلاني، رئيس مجلس الإدارة.

مشروع قصور الثقافة للاحتفاء بالمبدعين

وتأتي الندوة ضمن مشروع أعده النادي للاحتفاء برموز المعادي الراحلين والأحياء على مدار عام كامل، ومن المقرر أن يحتفي بـ12 رمزا على مدار العام.

ويأتي على رأس الراحلين؛ المفكر جلال أمين، والروائيين يوسف جوهر، وخيري شلبي، ويوسف الشاروني، وجمال الغيطاني، وأبو المعاطي أبو النجا، والشاعر عبداللطيف عبد الحليم.

كما تحتفي الندوة بالأدباء الأحياء، وهم الناقدين الدكتور محمد حسن عبدالله، والدكتور صلاح السروي، والمفكرين الدكتور جودة عبد الخالق، والدكتور وسيم السيسي، والشاعر أحمد الشهاوي.

نبذة عن محمد سلماوي

والكاتب محمد سلماوي، قدم العديد من الأعمال بينها مسرحيات: «فوت علينا بكرة، اللي بعده، سالومي، الجنزير، رقصة سالومي الأخيرة، وغيرها.

كما حصل على العديد من التكريمات في مصر وخارجها، إذ نال وسام التاج الملكي البلجيكي من الملك ألبير الثاني، عام 2008، ووسام الفنون والآداب الفرنسي، عام 1995، وجائزة النيل في الآداب لعام 2020.