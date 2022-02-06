إصابة محمد سلماوي بوعكة صحية وإلغاء ندوته بمعرض الكتاب اليوم

أعلنت اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أسباب إلغاء ندوة الكاتب محمد سلماوي والتي كان مقررا إقامتها اليوم لمناقشة كتابه «العصف والريحان» بالمكتبة الأدبية بمقر المعرض.

وأضاف الدكتور شوكت المصري رئيس اللجنة الثقافية لـ«الوطن»: «تم إلغاء ندوة الكاتب الكبير محمد سلماوي لمناقشة كتابه العصف والريحان بسبب اعتذاره عن عدم الحضور للمعرض لتعرضة لوعكة صحية منعته من إقامة الندوة».

معرض الكتاب 2022

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية إلى غد الاثنين الموافق 7 فبراير 2022، وتحمل الدورة شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، حيث عمل البرنامج الثقافي على تفعيل هذا الشعار في عدد من الفعاليات ومن عدة زوايا.

وتقام الدورة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم، فيما تحل اليونان ضيف شرف المعرض، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

ويشهد معرض الكتاب في دورته الحالية، إقبالا كثيفا محققا حضورا ضخما للجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية في مشهد حضاري مميز، وخاصة مع انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس، أن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 53، تخطى حاجز المليون، إذ استقبل في يومه العاشر 326 زائرا؛ ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية.

وأشارت وزيرة الثقافة، في بيان سابق إلى تفاعل الجمهور مع الفعاليات المتنوعة المصاحبة للمعرض، مؤكدة أنها تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، مشيدة بالإقبال الجماهيري على أجنحة العرض ومختلف الفعاليات.

ويصاحب المعرض أنشطة فنية مقدمة في الهواء الطلق، منها عروض للفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى عروض موسيقية لآلات الناي، الساكسفون، التشيللو، الأورج، الجيتار.