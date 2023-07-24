وزير التعليم يغادر إلى تنزانيا للمشاركة في قمة رأس المال البشري

غادر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا، للمشاركة في قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023، المقرر عقدها على مدار يومي 25 و26 يوليو الجاري.

صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل

ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي، في عدد من الجلسات العامة التي يتم عقدها خلال القمة، حيث يستعرض خلال جلسة نقاشية تحت عنوان «إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل.. ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة»، دور وزارة التربية والتعليم المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.

الاستثمار في رأس المال البشري

ويشارك الوزير في المجلس الوزاري العام بعنوان «الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)».

وتستضيف تنزانيا خلال القمة تحت شعار «تسريع النمو الاقتصادي لأفريقيا: تعزيز إنتاجية الشباب من خلال تحسين التعلم والمهارات»، قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية لتركيز الانتباه وجذب التزامات مالية وسياسية ملموسة، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفراد كمحرك أساسي للإنتاجية والمرونة والنمو.