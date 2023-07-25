غلق 3 مخابر في حملات تموينية بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات.

حملات تموينية مكثفة

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق بين مديرية التموين، بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ومباحث التموين، ما أسفر عن غلق 3 مخابز، بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 134 تقريرا لإثبات حالة عبارة عن نقص وزن في رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن، وعدم وجود ميزان حساس.

تجميع بطاقات تموينية

وأشار المحافظ إلى ضبط أحد أصحاب المخابز لتجميعه 384 بطاقة تموينية، بقصد الاستيلاء علي الدعم المقدم من الدولة، إضافة إلى طحن مواني بداخله 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم قام بتجميعها بقصد إعادة نخليها وبيعها على أنها دقيق فاخر والتربح منها.