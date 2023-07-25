انخفاض طفيف في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

سجل سعر الذهب في الأسواق المحلية انخفاضا طفيفا بحلول منتصف تعاملات اليوم، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيها في الجرام، كما خسر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات قيمة 40 جنيها.

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ووفقاً لآخر تحديث في قائمة أسعار الذهب اليوم، فإنّ المعلن قبل قليل من الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، جاءت كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليومية 2150 جنيها للشراء، مقابل 2165 جنيها صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات اليومية 1843 جنيها، مقابل سعر 1856 جنيها صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات 2457 جنيها للشراء، دمقابل سعر 2474 جنيها صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

وخسر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء من قيمته 40 جنيها، حيث سجل سعر 17200 جنيها للشراء في منتصف التعاملات، مقابل سعر 17240 جنيها صباح اليوم.