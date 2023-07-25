سعر جرام الذهب عيار 21.. استقرار ملحوظ في البيع والشراء

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا، ضمن قائمة أسعار الذهب اليوم، التي سجلت نفس أسعار الذهب أمس دون تغيير يذكر، سواء في الأعيرة أو جرام الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 الثلاثاء 25 يوليو

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، قيمة 2,155 جنيه للبيع، و2,165 جنيه للشراء، وأكدت الشعبة العامة للذهب أنّ الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر.

استقرار أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في الأسواق، سواء في محلات الذهب أو في أسواق المال، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إنّ الاستقرار في أسعار الذهب، ناتج عن القرار الحكومي المطبق حاليا بشأن إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم، مع إقرار ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط، مؤكدا في تصريح لـ«الوطن» أنّ القرار المطبق لمدة 6 أشهر حتى ديسمبر المقبل سيحدث استقرار في السوق المحلي في أسعار الذهب كما حدث الشهر الحالي.