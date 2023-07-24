سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 24-7-2023.. تراجع مستمر

شهدت سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 24-7-2023، تراجعًا داخل محلات الصاغة في مصر دون مصنعية، مع استمرار تراجع أسعار الذهب، ومن خلال السطور التالية نستعرض أسعار السبائك الذهب بمختلف أنواعها في محلات الصاغة.

سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 24-7-2023

- سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24، تسجل سعر 2540 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 بسعر 25340 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 بسعر 12670 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 بسعر 253400 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 15 جرام عيار 24 بسعر 39404 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 بسعر 50680 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 بسعر 12670 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الاثنين 24-7-2023 في محلات الصاغة 2474 جنيها.

فيما سجل سعر عيار 22 الأكثر نقاءً 2268 جنيها في محلات الصاغة دون مصنعية.

وسجل جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2165 جنيها.