هل يمكن تعديل درجات امتحانات مواد الثانوية العامة؟.. «التعليم» تجيب 

يدعي البعض إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة، وانتشرت العديد من الشائعات حول هذا الشأن خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تضليل الطلاب والجري وراء معلومات زائفة لا أساس لها من الصحة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن رصد الدرجات يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، ويمر بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة، وتخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة.

التعليم تحذر من الانسياق وراء مروجي الشائعات

وحذرت الوزارة طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء تلك المنشورات التي تدعي إمكانية تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن مروجي تلك الشائعات يستهدفون النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

مؤشرات تصحيح مواد الثانوية العامة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم مؤشرات النجاح في امتحانات عدة مواد، مشيرة إلى أن نسب النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.

أما نسب النجاح في مادة التاريخ بلغت 90.2%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر، بلغت 0.1%، ونسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر 1.9%، وبلغت نسبة النجاح في امتحان الفيزياء 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9%.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الإعلان عنها في أول أغسطس المقبل.