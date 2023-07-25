مجلس جامعة كفر الشيخ يعتمد نتائح البكالوريوس والليسانس

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بمكتب رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، ووافق على اعتماد نتائج امتحانات البكالوريوس والليسانس لطلاب الفرق النهائية لكليات الجامعة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة.

التعيين في وظيفة أستاذ

ووافق مجلس الجامعة، على التعيين في وظيفة أستاذ لعدد 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والطب البيطري، والتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية الرياضية والتمريض، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 4 من الهيئة المعاونة بكليات الصيدلة والتجارة والطب البيطري.

منح درجة الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين

كما وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، على منح درجة الدكتوراه لعدد 7 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والآداب والتجارة، ومنح درجة الماجستير لعدد 34 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والتجارة والصيدلة والتربية الرياضية وعلوم الثروة السمكية والمصايد والآداب، وتمت الموافقة أيضاً على منح درجة الدكتوراه المهنية لباحث بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 7 من الباحثين بكلية التجارة.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

تفعيل دور جامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما وجّه رئيس الجامعة، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة، مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى محافظة كفر الشيخ.