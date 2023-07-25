القضاء الإداري يقضي برفض وقف انتخابات نقابة المهن الموسيقية

قضت الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعوى رقم 64059 لسنة 77 ق، والمقامة من أحمد رمضان أحمد،عضو نقابة المهن الموسيقية، والمقامة ضد الممثل القانوني لنقابة المهن الموسيقية.

انتخابات المهن الموسيقية

وطالب رمضان في دعواه، بوقف تنفيذ إجراء الانتخابات المهن الموسيقية يوم 1 أغسطس، وإلزام كل مرشح بتقديم شهادة طبية من مستشفيات ومعامل وزارة الصحة تفيد بخلوه من الإصابة بمرض بدني أو نفسي أو ذهني تؤثر على مهام عمله وتقديم شهادة تفيد عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة أو مسكرة.