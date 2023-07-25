رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القضاء الإداري يقضي برفض وقف انتخابات نقابة المهن الموسيقية

كتب:

محمد عيسى
04:01 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعوى رقم 64059 لسنة 77 ق، والمقامة من أحمد رمضان أحمد،عضو نقابة المهن الموسيقية، والمقامة ضد الممثل القانوني لنقابة المهن الموسيقية.

 انتخابات المهن الموسيقية 

وطالب رمضان في دعواه، بوقف تنفيذ إجراء الانتخابات المهن الموسيقية يوم 1 أغسطس، وإلزام كل مرشح بتقديم شهادة طبية من مستشفيات ومعامل وزارة الصحة تفيد بخلوه من الإصابة بمرض بدني أو نفسي أو ذهني تؤثر على مهام عمله وتقديم شهادة تفيد عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة أو مسكرة.

اقرأ المزيد:

مجلس الدولة يرفض منح 5 أشقاء فلسطينين الجنسية المصرية

بعد أداء اليمين القانونية.. اعرف مهام مندوبي مجلس الدولة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب

بدء توافد مندوبي مجلس الدولة الجدد لأداء اليمين القانونية (صور)
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.