فتح باب التنازلات في انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة الدكتور هشام كامل، رئيس اللجنة، فتح باب التنازلات عن الترشح لمدة 5 أيام خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الحالي.

نظام قبول التنازلات عن الترشح في النقابة العامة والنقابة الفرعية

وتلقت لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية بكفر الشيخ خطابًا رسميًا من النقابة العامة لأطباء مصر توضح فيه نظام قبول التنازلات عن الترشح في النقابة العامة والنقابة الفرعية وتتضمن إجراء محضر فتح باب التنازلات بداية من يوم 22 يوليو 2023 بنفس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومحضر غلق باب التنازلات يوم 27 يوليو 2023 بنفس اللجنة.

وتشمل توجيهات النقابة العامة لأطباء مصر حول التنازلات عن الترشح، أنّ تكون في مواعيد العمل الرسمية، فيما تعمل لجنة الانتخابات في أيام العطلات والإجازات الرسمية، كما أنّ التنازلات تكون شخصية أو بتوكيل رسمي في الشهر العقاري

وكشفت التوجيهات حول التنازلات، أنه يجوز التنازل عن الترشح للنقابة العامة في أي نقابة فرعية والعكس ويدون المسئول الإداري عن الانتخابات بكتابة عبارة «تم التوقيع أمامي وكتابة التاريخ»، وتختم بخاتم النقابة الفرعية على أنّ يرسل في حينه للنقابة العامة، ويرفق كارنيه النقابة بنموذج التنازل.

انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة كفر الشيخ

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة كفر الشيخ، أعلنت الكشوف المبدئية للمرشحين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي على مقاعد النقيب، ومقعدي فوق السن، ومقعدي تحت السن، ووصل عددهم إلى 20 مرشحاً ومرشحة.