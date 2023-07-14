بعد أداء اليمين القانونية.. اعرف مهام مندوبي مجلس الدولة

أدى الاثنين الماضي، 196 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة على مستوى الجمهورية، والصادر لهم قرار التعيين من رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2023، اليمين القانونية، ليتسلموا مهامهم الجديدة.

مهام المندوبين الجدد

ووفقاً لترتيب السُلم الوظيفي، فإن المندوبين الجدد يتم تعيينهم على درجة مندوب مساعد في بداية الوظيفة القضائية، وبالنسبة لمهامهم فيتم توزيع القضاة الجدد على هيئة المفوضين.

ما هي هيئة مفوضي الدولة؟

هيئة مفوضي هي الجهة المنوط بها وضع التقارير القانونية حول الدعوى المرفوعة أمام محكمة مجلس الدولة قبل الحكم فيها، وفي كل الأحول لايجوز الحكم في الدعوى إلا بعد ايداع التقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة المفوضين.

ويعين القضاة الجدد في هيئة المفوضين، لتدريبهم على العمل القضائي وايداع تقاريرهم في الدعاوي المنظورة أمام الدائرة التي يعملون بها، ويكون الرأي القانوني الصادر من هيئة المفوضين بقبول الدعوي او برفضها وفي كل الأحوال رأي هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحة جانباً.

الدرجات الوظيفية للمندوبين المساعدين

وينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعيين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتى تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، والدرجات بالترتيب هى:

1. مندوب مساعد.

2. مندوب بمجلس الدولة.

3. نائب بمجلس الدولة.

4. مستشار مساعد ب.

5. مستشار مساعد أ.

6. مستشار.

7. وكيل مجلس الدولة.

8. نائب رئيس المجلس.