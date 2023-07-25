الحكومة: زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 50% عن 2018

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ تستضيفهم مصر وتقدم لهم الخدمات والدعم على أكمل وجه، رغم التحديات الاقتصادية ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

ونشر المركز إنفوجرافا بالخدمات التي تقدمها الحكومة لضيوف مصر، كما يلي.

- أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ تستضيفهم مصر بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان.

- 40% من إجمالي السودانيين الفارين من أعمال العنف استقبلتهم مصر.

- 50% زيادة في أعداد الوافدين إلى مصر هذا العام عن 2018.

- اللاجئون يستفيدون من كل الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المصريين.

- مصر تقدم الدعم والخدمات على أكمل وجه، رغم التحديات الاقتصادية ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي.

- منذ سبتمبر 2016 لم يُبحر أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية.