النقل: منح الأجانب الوافدين لمصر على متن يخوت إقامة 3 أشهر بدلا من 30 يوما

ذكرت وزارة النقل، أنَّ رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 17 مايو الماضي للوزارات المعنية باتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يومًا، وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.

تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر

وبينت وزارة النقل، في بيان لها، أنَّ ذلك جاء استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتالي تعظيم موارد الدولة.

توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بشأن التمديد

وأضافت وزارة النقل، أنَّه تنفيذاً لذلك فقد صدَر قرار وزارة الداخلية -الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- في هذا الشأن، كما أصدرَت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر واحد.