محافظ بورسعيد يتفقد اختبارات المتقدمين لـ«كابيتانو مصر» في نسخته الثانية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اختبارات المتقدمين لمشروع اكتشاف الموهوبين كرويا «كابيتانو مصر» في نسخته الثانية، والذي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبق أن قام بزيارة معسكرهم في النسخة الأولى، رافقه الدكتور محمود سعد، المشرف الفني على برنامج «كابيتانو مصر»، وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الشباب النشء المتقدمين للاختبارات ومهاراتهم الكروية التي تؤهلهم للوصول لمراكز متقدمة خلال المسابقات النهائية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للشباب النشء خلال مشاركتهم في مشروع «كابيتانو مصر»، مشيرا أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب الشابة في عالم كرة القدم، لذا كان من الضرورى إقامة مشروع «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف البحث المعمق عن هذه المواهب داخل القرى والمدن.

الاختبارات بالمدينة الرياضية

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد استقبلت الاختبارات بالمدينة الرياضية يومي 24 و25 من الشهر الحالي للمتقدمين من محافظات «الإسماعيلية - السويس - دمياط - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد»، واستهدفت الناشئين في عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية.

كابيتانو مصر لاكتشاف الموهوبين

ويعد مشروع «كابيتانو مصر» واحدا ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين في الألعاب المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا في أي هيئة رياضية، بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التي تستحق الوجود داخل أندية كرة القدم.