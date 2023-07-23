الزراعة: تغير المناخ يهدد العالم بموجات من الجفاف قد تستمر لسنوات

كشف محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تتعامل بذكاء فيما يتعلق بقضة المناخ.

تداعيات تغير المناخ

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، بأن محطات معالجة المياه في المحسمة وبحر البقر والحمام، تعد أكبر تدخل لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر على المياه، وبالتالي على الكائنات البحرية، ويؤدي إلى هجرتها، مضيفا أن الدول التي تعتمد على الصيد تضطر إلى تغيير خطتها بسبب المناخ.

تداعيات تغير المناخ

واستطرد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن تغير المناخ يهدد العالم بموجات من الجفاف قد تستمر لسنوات، كتلك التي شهدتها الأرجنتين، متوقعا كذلك تغير مواسم هطول الأمطار.

وواصل محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن أزمة تغير المناخ أكبر مأساة إنسانية في الوقت الحالي.

واختتم بقوله إن مصر سبقت الدول الأوروبية في تهيئة البنية التحتية لمواجهة تغيرات المناخ، مضيفا أن مصر أضافت مليون فدان للرقعة الزراعية وهذا رقم كبير.