سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، حسب ما كشفت عنه البنوك في آخر تحديث للأسعار.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.18 جنيه للشراء.