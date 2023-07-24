شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنوك استقرارًا، وذلك مع عودة البنوك للعمل، بعد إجازة لمدة 4 أيام والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 2023 وعيد ثورة 23 يوليو، إذ يسجل الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنوك 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه بالنسبة للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه شراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وعن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنك المركزي المصري يبلغ 8.24 جنيه للبيع، والشراء 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ويسجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» يبلغ 8.19 جنيه للشراء، فيما يسجل سعر البيع 8.26 جنيه.